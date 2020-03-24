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24 марта 2020, 13:37 4

В Хмельницкую область приехала помощь из Китая

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24 марта 2020, 13:37 4
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Хмельницкая область получила партию медицинских средств и тестов на коронавирус
Фото: Хмельницкая ОДА
Хмельницкая область получила партию медицинских средств и тестов на коронавирус

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет во время брифинга, пишет RegioNews.

В область поступило 5000 экспресс-тестов на выявление коронавируса COVID-19, 2697 респираторов и 267 медицинских костюмов.

Также поступили материалы для проведения тестов ПЦР на амплификаторе, который на выходных получил Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ. По словам главы края, тестов хватит на несколько недель.

Также Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.

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