Запорожская область получила тесты для выявления коронавируса

24 марта Запорожский областной лабораторный центр МЗ получил первую поставку тестов для выявления коронавирусной инфекции, защитные маски и специальные костюмы биозащиты для медиков

Фото: Запорожская ОГА

24 марта Запорожский областной лабораторный центр МЗ получил первую поставку тестов для выявления коронавирусной инфекции, защитные маски и специальные костюмы биозащиты для медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

В ОГА отметили, что полученная партия ПЦР-тестов покрывает первоочередные нужды Запорожской области. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки. Кроме ПЦР-тестов Запорожская область получила экспресс-тесты.

Средства индивидуальной защиты будут использовать медики "скорой" помощи, которые выезжают к больным пациентам, в том числе, с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Запорожской области на 24 марта не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19, но у 19 человек зарегистрированы подозрения.

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев заболевания коронавирусом.

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