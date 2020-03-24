Запорожская область получила тесты для выявления коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
В ОГА отметили, что полученная партия ПЦР-тестов покрывает первоочередные нужды Запорожской области. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки. Кроме ПЦР-тестов Запорожская область получила экспресс-тесты.
Средства индивидуальной защиты будут использовать медики "скорой" помощи, которые выезжают к больным пациентам, в том числе, с подозрением на коронавирус.
Напомним, в Запорожской области на 24 марта не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19, но у 19 человек зарегистрированы подозрения.
В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев заболевания коронавирусом.
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