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24 марта 2020, 12:17 27

На Буковине зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

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24 марта 2020, 12:17 27
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Таким образом, в Украине уже 97 больных COVID-19
Таким образом, в Украине уже 97 больных COVID-19

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Больше всего больных в селе Колинковцы Хотинского района - 12 человек, в городе Хотин - 1 человек, в селе Брусница - 7 человек, Лужаны, - 4 человека, Великий Кучуров - 2 человека, Иживцы - 1 человек, город Заставна - 2 человека, Юрковцы - 1 человек, Каменка - 1 человек, Луковцы - 1 человек, Топоривцы - 1 человек, а в Черновцах - 2 человека.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про ситуацію із коронавірусом у Чернівецькій області [24.03.2020]

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про ситуацію із коронавірусом у Чернівецькій області [24.03.2020]

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 24 березня 2020 р.

По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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