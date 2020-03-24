На Буковине зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

Таким образом, в Украине уже 97 больных COVID-19

Таким образом, в Украине уже 97 больных COVID-19

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Больше всего больных в селе Колинковцы Хотинского района - 12 человек, в городе Хотин - 1 человек, в селе Брусница - 7 человек, Лужаны, - 4 человека, Великий Кучуров - 2 человека, Иживцы - 1 человек, город Заставна - 2 человека, Юрковцы - 1 человек, Каменка - 1 человек, Луковцы - 1 человек, Топоривцы - 1 человек, а в Черновцах - 2 человека.

По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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