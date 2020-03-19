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19 марта 2020, 23:59 18

В Днепре зафиксировали два случая коронавируса

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19 марта 2020, 23:59 18
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Днепропетровский облсовет подтвердила 2 случая коронавируса в Днепре
Фото: pixabay.com
Днепропетровский облсовет подтвердила 2 случая коронавируса в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета.

"Супруги вернулись из Франции. Когда заподозрили у себя симптомы, вызвали скорую", - говорится в сообщении.

2 випадки коронавірусу в Дніпрі! Підтверджуємо! На жаль… Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе...

Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Четвер, 19 березня 2020 р.

В облсовете отметили, что люди изолированы, находятся в боксах больницы №21. Чувствуют себя удовлетворительно. Их контакты сейчас устанавливаются. Осуществляются мероприятия по блокированию распространения.

Напомним, всего в Украине по состоянию на 19 марта коронавирусом заболели 18 человек.

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