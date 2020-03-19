В Днепре зафиксировали два случая коронавируса
Днепропетровский облсовет подтвердила 2 случая коронавируса в Днепре
Днепропетровский облсовет подтвердила 2 случая коронавируса в Днепре
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета.
"Супруги вернулись из Франции. Когда заподозрили у себя симптомы, вызвали скорую", - говорится в сообщении.
2 випадки коронавірусу в Дніпрі! Підтверджуємо! На жаль… Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе...Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Четвер, 19 березня 2020 р.
В облсовете отметили, что люди изолированы, находятся в боксах больницы №21. Чувствуют себя удовлетворительно. Их контакты сейчас устанавливаются. Осуществляются мероприятия по блокированию распространения.
Напомним, всего в Украине по состоянию на 19 марта коронавирусом заболели 18 человек.
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