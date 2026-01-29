Фото: полиция

Полиция Николаева расследует смерть супругов, тела которых обнаружили в одной из квартир города вечером 27 января. О возможном самоубийстве товарища правоохранителям сообщил местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В комнате на диване полицейские обнаружили 39-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы и охотничьим ружьем в руках. Рядом под одеялом лежало тело его 40-летней супруги.

На месте происшествия была найдена предсмертная записка. В ней мужчина признался, что еще несколько недель назад убил жену из-за ревности. Все это время он находился в квартире с телом погибшей, а в конце концов решил покончить жизнь самоубийством.

При осмотре на теле женщины не обнаружили видимых признаков насилия, окончательную причину ее смерти установит судмедэкспертиза.

Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.