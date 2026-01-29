Пьяный киевлянин напал на 76-летнюю консьержку – полиция задержала хулигана

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве в Днепровском районе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на пожилую консьержку

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась местная жительница: в доме по улице Амвросия Бучмы нетрезвый сосед ударил консьержку. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что 76-летняя женщина посоветовала сидевшему на полу в подъезде мужчине подняться домой, чтобы не мерзнуть. На проявление заботы 55-летний киевлянин отреагировал агрессивно: нецензурно выражался, силой вытащил женщину из помещения, повалил на пол и ударил ногой в живот.

Дебошир был задержан. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Печерском районе Киева полиция начала уголовное производство по факту избиения сотрудника жилищно-эксплуатационной службы. Продолжается досудебное расследование.