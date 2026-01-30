10:40  30 января
30 января 2026, 10:18

Готовили теракты в центре Одессы: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ

30 января 2026, 10:18
Фото: СБУ
СБУ предотвратила новые теракты в Одессе. Задержаны трое агентов ФСБ, которые готовили взрывы автомобилей и помещений украинских воинов и их семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Теракты должны были произойти из-за дистанционной активации самодельных бомб. Таким образом, россияне надеялись не только ликвидировать военных, но и распространить панические настроения среди гражданских.

Основными "целями" российской агентуры были спецназовцы СБУ и военные ВСУ, вовлеченные в боевые действия на южном фронте. Сначала фигуранты долгое время отслеживали места жительства украинских защитников и парковку их авто.

Впоследствии агенты получили от ФСБ координаты схрона, из которого забрали две самодельные взрывчатки. Обе бомбы злоумышленники планировали заложить у входа в квартиру двух военнослужащих Сил обороны.

Затем террористы должны были забрать из тайников новые взрывчатки, чтобы взорвать авто следующих "целей". Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигурантов, когда они с бомбами ехали в дома украинских военных.

Задачу врага выполняли трое местных агентов ФСБ – 36-летний уклонист и двое его сообщников: дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка.

На месте задержания у злоумышленников изъяли взрывчатку и смартфоны, из которых они координировали свои действия с российским спецслужбистом.

Агентам объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине СБУ задержала 42-летнего агента ФСБ, который корректировал артиллерийские обстрелы и дроновые удары по Никополю – мужчина, скрывавшийся от мобилизации безработный, попал в поле зрения российской спецслужбы через сайт знакомств.

