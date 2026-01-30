08:14  30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
30 січня 2026, 08:58

На Чернігівщині онука підпалила власну бабусю: жінку затримали поліцейські

30 січня 2026, 08:58
Фото: Національна поліція
На Ніжинщині правоохоронці затримали 34-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві 77-річної пенсіонерки з особливою жорстокістю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, 27 січня близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення зі села Комарівка Ніжинського району про те, що жінка облила свою бабусю займистою речовиною та підпалила її.

Встановлено, що 34-річна підозрювана разом зі своїм співмешканцем вживала алкоголь. Бабуся, яка проживала в цьому ж будинку, зробила зауваження. Під час конфлікту жінка облила бабусю бензином та підпалила. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

Поліцейські вилучили речові докази та призначили необхідні експертизи. Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 п. 4 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

убивство поліція Чернігівська область бензин пенсіонерка бабуся алкогольне сп'яніння онучка
27 січня 2026
07 серпня 2025
