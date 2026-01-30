На Чернігівщині онука підпалила власну бабусю: жінку затримали поліцейські

Фото: Національна поліція

На Ніжинщині правоохоронці затримали 34-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві 77-річної пенсіонерки з особливою жорстокістю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, 27 січня близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення зі села Комарівка Ніжинського району про те, що жінка облила свою бабусю займистою речовиною та підпалила її.

Встановлено, що 34-річна підозрювана разом зі своїм співмешканцем вживала алкоголь. Бабуся, яка проживала в цьому ж будинку, зробила зауваження. Під час конфлікту жінка облила бабусю бензином та підпалила. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

Поліцейські вилучили речові докази та призначили необхідні експертизи. Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 п. 4 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

