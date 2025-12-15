11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
15 грудня 2025, 12:35

У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ

15 грудня 2025, 12:35
Ілюстративне фото
Деснянський районний суд Чернігова судив чоловіка, який намагався підпалити військовий автомобіль. Йому завадили потенційні свідки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У травні цього року чоловік зв'язався з невідомою людиною у месенджері, яка запропонувала йому заробляти на підпалах військових автомобілів. Він купив легкозаймисту речовину, встановив на телефон додаток для фіксації геопозиції, фотографував військові автомобілі, передавав знімки замовнику, обирав об’єкт для підпалу: це був автомобіль FORD F150 SUPERGREW, переданий ЗСУ благодійним фондом.

Згодом чоловік не зміг довести справу до кінця, бо були присутні сторонні особи. Того ж дня правоохоронці його затримали. Суд встановив, що дії обвинуваченого були спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.

На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
На Житомирщині засудили чоловіка за диверсії: вчиняв підпали на замовлення росіян
10 грудня 2025, 11:35
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США
15 грудня 2025, 12:46
На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні
15 грудня 2025, 12:15
Міфи про відключення світла
15 грудня 2025, 11:52
У ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60
15 грудня 2025, 11:48
В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
15 грудня 2025, 11:24
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 11:22
Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина
15 грудня 2025, 11:05
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк
15 грудня 2025, 10:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
