Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У травні цього року чоловік зв'язався з невідомою людиною у месенджері, яка запропонувала йому заробляти на підпалах військових автомобілів. Він купив легкозаймисту речовину, встановив на телефон додаток для фіксації геопозиції, фотографував військові автомобілі, передавав знімки замовнику, обирав об’єкт для підпалу: це був автомобіль FORD F150 SUPERGREW, переданий ЗСУ благодійним фондом.

Згодом чоловік не зміг довести справу до кінця, бо були присутні сторонні особи. Того ж дня правоохоронці його затримали. Суд встановив, що дії обвинуваченого були спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

