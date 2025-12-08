Фото: ДСНС Чернігівщини

Хлопчик опинився в технічному колодязі під час прогулянки, але рятувальники швидко надали допомогу

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Увечері 8 грудня у Чернігові під час прогулянки дитина впала в технічний колодязь. На місце події оперативно прибули рятувальники ГУ ДСНС області.

Рятувальники дістали дитину та передали медикам

Хлопчика 2012 року народження дістали з колодязя та передали медикам. У дитини зафіксували перелом ноги, наразі її стан оцінюють медики.

За інформацією рятувальників, інцидент стався під час прогулянки неподалік житлових будинків. Технічний колодязь був відкритий і не обладнаний захисною решіткою, що спричинило небезпечну ситуацію.

Нагадаємо, у центрі Києва на Хрещатику професійний боєць ММА під час конфлікту одним ударом у обличчя побив перехожого до втрати свідомості, спричинивши важку черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки.