22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 20:46

У Чернігові 10-річний хлопчик впав у технічний колодязь

08 грудня 2025, 20:46
Фото: ДСНС Чернігівщини
Хлопчик опинився в технічному колодязі під час прогулянки, але рятувальники швидко надали допомогу

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Увечері 8 грудня у Чернігові під час прогулянки дитина впала в технічний колодязь. На місце події оперативно прибули рятувальники ГУ ДСНС області.

Рятувальники дістали дитину та передали медикам

Хлопчика 2012 року народження дістали з колодязя та передали медикам. У дитини зафіксували перелом ноги, наразі її стан оцінюють медики.

За інформацією рятувальників, інцидент стався під час прогулянки неподалік житлових будинків. Технічний колодязь був відкритий і не обладнаний захисною решіткою, що спричинило небезпечну ситуацію.

Нагадаємо, у центрі Києва на Хрещатику професійний боєць ММА під час конфлікту одним ударом у обличчя побив перехожого до втрати свідомості, спричинивши важку черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки.

Чернігів дитина криниця рятувальники перелам ноги ДСНС
