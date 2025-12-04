Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Центр протидії дезінформації заявив, що повідомлення російських пропагандистських ресурсів про нібито підготовку наступу на Чернігів не відповідають реальній обстановці. За оцінкою фахівців, ідеться не про військові плани, а про інформаційну кампанію, спрямовану на посилення психологічного тиску на українське суспільство. Такі вкиди активно розганялися в телеграм-каналах та російських медіа протягом останніх днів.

Як повідомив керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко, подібні заяви є частиною когнітивної операції Росії. Її головна мета – створити відчуття загрози на нових напрямках і сформувати ілюзію, що російська армія має можливість одночасно вести наступальні дії по всій лінії фронту. За його словами, такі інформаційні маніпуляції часто синхронізують із міжнародними переговорами, щоб посилити тиск на Україну та її партнерів.

Водночас у ЦПД наголошують, що реальних сил і ресурсів для наступу саме на Чернігів у російських військових немає. Ситуація в Чернігівській області залишається під контролем Сил оборони України, а всі спроби провокацій у прикордонних районах оперативно припиняються. Подібні сценарії Росія вже намагалася реалізувати раніше, поширюючи заяви про "наступ" на Суми та Харків, однак і в тих випадках ворог не мав необхідного потенціалу для штурму великих міст.

Раніше повідомлялося, Покровськ на Донеччині, який майже рік тримав оборону під безперервним тиском російських військ, остаточно захоплений окупантами – це стало черговою болючою втратою для України у протистоянні з агресором.