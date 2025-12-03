В Черниговской области пограничники уничтожили скрытую технику и огневую точку россиян

фото: ГПСУ

Операторы БПЛА Черниговского пограничного отряда провели результативную боевую работу на Северном направлении, уничтожив вражескую технику и крупнокалиберный пулемет окупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что во время воздушной разведки пограничники обнаружили технику окупантов и огневую точку с ДШК.

После уточнения координат операторы БПЛА нанесли прицельные удары, в результате чего вражеская техника была выведена из строя, а пулемет – уничтожен.

Как сообщалось, в Нежинском районе Черниговской области фрагмент российской ракеты "Кинжал" упал на территорию частного дома. Боеприпас доставлен на подготовленную площадку, где она будет обезврежена в установленном порядке.