Фото: ілюстративне

Сьогодні у Чернігівській області автомобіль мобільно-вогневої групи (МВГ) зазнав атаки безпілотного літального апарата "Шахед" з онлайн-керуванням

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

Інцидент стався під час виконання службових завдань, проте на щастя, всі члени групи залишилися живі.

За словами Сергія Флеша, випадок демонструє новий тип загроз для підрозділів протиповітряної оборони, які тепер повинні враховувати дистанційно керовані БпЛА.

Мобільно-вогневі групи застосовують спеціально оснащені автомобілі з великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами або переносними ракетними комплексами.

В Україні МВГ переважно використовуються для ураження ударних безпілотників типу Shahed-131 та Shahed-136, а рідше – для збиття крилатих ракет. Такі підрозділи можуть діяти на самохідному шасі, зазвичай на пікапі, і забезпечують мобільну протиповітряну оборону на оперативному рівні.

Нагадаємо, на Харківщині бойовий дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки на місці загинув 74-річний чоловік.