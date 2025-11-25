У Чернігові затримали чоловіка, який стріляв на вулиці

Фото: поліція

Ввечері 24 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Чернігова лунали постріли, ймовірно з автоматичної зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та бійці КОРДу. Під час спецоперації оперативники затримали озброєного чоловіка, зброю вилучили.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Слідство триває.

