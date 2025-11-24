У Чернігові впав "шахед": загорівся будинок, двоє людей отримали опіки

Ілюстративне фото: mil.in.ua

Сьогодні зранку в Чернігові зафіксовано падіння російського безпілотника-"шахеда" у приватному секторі

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок падіння виникла пожежа в житловому будинку. Двоє людей постраждали – вони отримали опіки.

На місці події працюють рятувальні служби, які ліквідовують наслідки інциденту та забезпечують безпеку мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів ударними безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, прпереднього відомо про четверо загиблих і щонайменше 13 поранених.