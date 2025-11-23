Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

Согласно данным британского издания, значительная часть электрогенерации в Черниговской области была разрушена в результате боевых действий. Журналисты отмечают, что состояние электросетей вызывает беспокойство. В частности, на подстанции, защищенной бетонными стенами, не было крыши.

В материале объясняют, что от переноса подстанции под землю отказались из-за высокой стоимости работ. В результате этого оборудование оказалось в зоне повышенного риска и сгорело, нанеся ущерб на миллионы долларов.

Черниговская область осталась без стабильного электроснабжения. Издание подчеркивает, что проблемы с инфраструктурой носят комплексный характер и требуют долгосрочных решений.

Эксперты отмечают, что восстановление генерации и модернизация электросетей нуждаются в значительных ресурсах и времени. Местные жители сталкиваются с ограниченным доступом к свету и энергии, а ситуация остается критической в течение осеннего периода.

