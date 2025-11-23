14:45  23 ноября
23 ноября 2025, 16:33

В результате боевых действий со стороны оккупанта разрушена почти вся генерация на Черниговщине, – The Guardian

23 ноября 2025, 16:33
Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Черниговщина осталась без электроснабжения из-за повреждения части генерации в результате боевых действий

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

Согласно данным британского издания, значительная часть электрогенерации в Черниговской области была разрушена в результате боевых действий. Журналисты отмечают, что состояние электросетей вызывает беспокойство. В частности, на подстанции, защищенной бетонными стенами, не было крыши.

В материале объясняют, что от переноса подстанции под землю отказались из-за высокой стоимости работ. В результате этого оборудование оказалось в зоне повышенного риска и сгорело, нанеся ущерб на миллионы долларов.

Черниговская область осталась без стабильного электроснабжения. Издание подчеркивает, что проблемы с инфраструктурой носят комплексный характер и требуют долгосрочных решений.

Эксперты отмечают, что восстановление генерации и модернизация электросетей нуждаются в значительных ресурсах и времени. Местные жители сталкиваются с ограниченным доступом к свету и энергии, а ситуация остается критической в течение осеннего периода.

Ранее сообщалось, НАБУ готовит подозрение народному депутату Рустему Умерову по делу о хищении государственных средств и выводе части финансов в страны Персидского залива.

