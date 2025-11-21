16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:47  21 ноября
В Одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 19:08

Враг атаковал два района Днепропетровщины: двое погибших и пятеро раненых

21 ноября 2025, 19:08
Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко
В течение дня Никопольский и Криворожский районы подверглись серии обстрелов, в результате которых пострадали люди и повреждена инфраструктура

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня российские войска неоднократно атаковали громады Никопольского района, применяя ударные дроны и артиллерию. Под обстрелами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. По данным местных властей, в результате попаданий погибли двое мужчин возрастом 66 и 64 года. Еще пять человек получили ранения, двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Во время обстрелов в Никопольском районе возникли пожары

В результате атаки вспыхнуло фермерское хозяйство. Сгорели тонны собранного лука, а также огонь охватил частный дом. Пожарные подразделения оперативно локализовали оба возгорания. Кроме этого, повреждена инфраструктура и жилищный сектор: разрушен один частный дом, еще одиннадцать жилищ разного типа пострадали. Разрушения испытали хозяйственные постройки, гараж, магазин, автомобиль, а также линии электропередач и газопровод.

Разрушены дома и хозяйственные постройки

Отдельно агрессор нанес удары по территориям Криворожского района. Под атаками беспилотников оказались Зеленодольские и Грушевские громады, где зафиксированы повреждения инфраструктуры. Данные о масштабах разрушений уточняются специалистами на местах.

Спасатели ликвидируют последствия атак

Также беспилотники направили в Павлоградский район. Спасательные службы и местные власти собирают информацию о последствиях, поскольку часть ударов могла задеть промышленные и жилые объекты. Оперативники продолжают обследовать территорию и ликвидировать последствия атак.

Напомним, президент Зеленский в своем обращении предупредил украинцев, что страна стоит перед самым тяжелым выбором в истории – либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, намекая на давление на принятие "сложных 28 пунктов" мирного соглашения.

обстрелы Днепропетровская область погибшие раненые дроны разрушения
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
