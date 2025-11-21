Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

В течение дня Никопольский и Криворожский районы подверглись серии обстрелов, в результате которых пострадали люди и повреждена инфраструктура

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня российские войска неоднократно атаковали громады Никопольского района, применяя ударные дроны и артиллерию. Под обстрелами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. По данным местных властей, в результате попаданий погибли двое мужчин возрастом 66 и 64 года. Еще пять человек получили ранения, двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Во время обстрелов в Никопольском районе возникли пожары

В результате атаки вспыхнуло фермерское хозяйство. Сгорели тонны собранного лука, а также огонь охватил частный дом. Пожарные подразделения оперативно локализовали оба возгорания. Кроме этого, повреждена инфраструктура и жилищный сектор: разрушен один частный дом, еще одиннадцать жилищ разного типа пострадали. Разрушения испытали хозяйственные постройки, гараж, магазин, автомобиль, а также линии электропередач и газопровод.

Разрушены дома и хозяйственные постройки

Отдельно агрессор нанес удары по территориям Криворожского района. Под атаками беспилотников оказались Зеленодольские и Грушевские громады, где зафиксированы повреждения инфраструктуры. Данные о масштабах разрушений уточняются специалистами на местах.

Спасатели ликвидируют последствия атак

Также беспилотники направили в Павлоградский район. Спасательные службы и местные власти собирают информацию о последствиях, поскольку часть ударов могла задеть промышленные и жилые объекты. Оперативники продолжают обследовать территорию и ликвидировать последствия атак.

