Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

Чернігівщина залишилася без електропостачання через пошкодження частини генерації внаслідок бойових дій

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

За даними британського видання, значна частина електрогенерації на Чернігівщині була зруйнована внаслідок бойових дій. Журналісти відзначають, що стан електромереж викликає занепокоєння. Зокрема, на підстанції, захищеній бетонними стінами, не було даху.

У матеріалі пояснюють, що від перенесення підстанції під землю відмовилися через високу вартість робіт. Внаслідок цього обладнання опинилося підвищеному ризику та згоріло, завдавши збитків на мільйони доларів.

Чернігівська область наразі залишилася без стабільного електропостачання. Видання підкреслює, що проблеми з інфраструктурою мають комплексний характер і потребують довгострокових рішень.

Експерти зазначають, що відновлення генерації та модернізація електромереж потребують значних ресурсів і часу. Місцеві мешканці наразі стикаються з обмеженим доступом до світла та енергії, а ситуація залишається критичною протягом осіннього періоду.

Раніше повідомлялося, НАБУ готує підозру народному депутату Рустему Умєрову у справі про розкрадання державних коштів та виведення частини фінансів до країн Перської затоки.