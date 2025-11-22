В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара

фото: Национальная полиция

Число погибших в результате российских обстрелов возросло до 34. Ночью спасатели достали из-под завалов еще одно тело

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "20 хвилин".

Отмечается, что вечером 21 ноября по ул. Стуса в областном центре обнаружили еще два тела.

Одно из тел было обнаружено примерно в 22.00, еще одно – в 22.30. Служебный пес якобы почувствовал что-то на участке, где сейчас проводят аварийно-розыскные работы – там, где в квартире когда-то была ванная. Вероятно, служебная собака почувствовала тело человека.

Впоследствии стало известно, что около 03:00 22 ноября на месте удара спасатели обнаружили еще одно тело женщины.

Напомним, в Тернополе третьи сутки после прилетов вражеских ракет разбирают завалы жилого дома.

Как сообщалось, 21 ноября в Тернополе под завалами обнаружили тела женщины и ее маленьких детей. Всего с начала спасательной операции за помощью к специалистам обратились уже 388 человек.