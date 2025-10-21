Масова атака дронів: частково знеструмлено Чернігів і північ області
В Чернігівській області зафіксували масовану атаку ворожих ударних безпілотників. За даними ППО та Сил оборони, протягом доби було виявлено 51 повітряну ціль, серед яких – 2 балістичні ракети
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.
За його словами, два дрони типу "шахед" влучили у критичні об'єкти: теплопостачання та енергетичний об'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це частина Чернігова та північних громад області залишилася без електропостачання.
Енергетики працюють над відновленням роботи мереж.
Критична інфраструктура переведена на генератори, частково розгорнуті пункти незламності. У разі тривалого відключення світла такі пункти будуть розгортатися додатково.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки дронами Чернігів повністю залишився без води. Комунальники організовують підвезення технічної води в окремі райони міста. У місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці можуть набрати воду, якщо вони розташовані поруч.