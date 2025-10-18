РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
У ніч на 18 жовтня армія РФ завдали удару по енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Чернігівобленерго".
Зазначається, що внаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 17 тисяч абонентів.
Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.
У компанії також нагадали про інформаційну тишу та закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог.
Нагадаємо, 11 жовтня на Чернігівщині помер поранений працівник обленерго. Чоловік постраждав під час російського удару дронами по ремонтній бригаді.
