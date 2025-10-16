ВСУ ликвидировали за сутки более 1000 российских окупантов, – Генштаб
Силы обороны за последние сутки уничтожили 1080 окупантов, 2 танка, 42 артиллерийские системы, 416 беспилотников, а также 139 единиц автомобильной и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, оставшимся целым после предварительной атаки, на территории продолжается масштабный пожар.
