08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
16 октября 2025, 08:37

ВСУ ликвидировали за сутки более 1000 российских окупантов, – Генштаб

16 октября 2025, 08:37
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Силы обороны за последние сутки уничтожили 1080 окупантов, 2 танка, 42 артиллерийские системы, 416 беспилотников, а также 139 единиц автомобильной и специальной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составили:

    Напомним, Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, оставшимся целым после предварительной атаки, на территории продолжается масштабный пожар.

