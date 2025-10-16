Росіяни атакували підприємство в Чернігові
Сьогодні, 16 жовтня, російські війська атакували одне з підприємств у Чернігові
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.
За його словами, наразі немає інформації про постраждалих.
"Ворог атакував одне з підприємств Чернігова. Інформація про потерпілих відсутня", – зазначив Брижинський.
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин на Чернігівщині ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку,. За попередніми даними, поранено двох людей.
ЗСУ ліквідували за добу понад 1000 російських окупантів, – ГенштабВсі новини »
16 жовтня 2025, 08:37Війна на Харківщині: відомо, скільки людей досі живуть у Вовчанську
16 жовтня 2025, 08:08Масштабна атака РФ: вибухи пролунали у кількох містах
16 жовтня 2025, 06:49
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Міста без мерів: рецепт узурпації влади
16 жовтня 2025, 10:49Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
16 жовтня 2025, 10:06На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
16 жовтня 2025, 10:00Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
16 жовтня 2025, 09:30У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн
16 жовтня 2025, 09:11Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі блоги »