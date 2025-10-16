09:30  16 жовтня
16 жовтня 2025, 08:58

Росіяни атакували підприємство в Чернігові

16 жовтня 2025, 08:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 16 жовтня, російські війська атакували одне з підприємств у Чернігові

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

За його словами, наразі немає інформації про постраждалих.

"Ворог атакував одне з підприємств Чернігова. Інформація про потерпілих відсутня", – зазначив Брижинський.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин на Чернігівщині ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку,. За попередніми даними, поранено двох людей.

Чернігів атака російська армія війна підприємство окупанти
