Фото: ДСНС Донецкой области

Спасатели Доброполья завершили разбор завалов после авиаудара, во время которого погиб мужчина

Об этом сообщают в ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору Доброполья, в результате которого пострадал жилой дом и погиб мужчина. Чрезвычайники работали под угрозой повторных обстрелов, из-за чего работы приходилось неоднократно приостанавливать.

Специалисты разобрали около 500 кг разрушенных конструкций и деблокировали тело погибшего. Работы завершились, спасатели сообщили, что повторные угрозы при разборе завалов не зафиксированы. По словам местных служб, авиаудары по жилым районам становятся все более коварными, а оперативность и безопасность спасателей остаются приоритетом.

Чрезвычайники разбирали завалы под угрозой повторных обстрелов

На фоне этих событий украинские военные продолжают использовать новые технологии для спасения жизни. Так, на Покровском направлении Донецкой области роботизированный комплекс "ЗМИЙ логистический" эвакуировал тяжелораненого бойца 11 отдельного штурмового батальона 59 бригады всего в 20 метрах от позиций врага. Робот выдержал обстрелы и минные взрывы и успешно доставил раненого к медикам, где он проходит реабилитацию.