18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 19:02

Российский авиаудар по Доброполью унес жизнь мужчины – спасатели деблокировали тело

15 октября 2025, 19:02
Читайте також українською мовою
Фото: ДСНС Донецкой области
Читайте також
українською мовою

Спасатели Доброполья завершили разбор завалов после авиаудара, во время которого погиб мужчина

Об этом сообщают в ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору Доброполья, в результате которого пострадал жилой дом и погиб мужчина. Чрезвычайники работали под угрозой повторных обстрелов, из-за чего работы приходилось неоднократно приостанавливать.

Специалисты разобрали около 500 кг разрушенных конструкций и деблокировали тело погибшего. Работы завершились, спасатели сообщили, что повторные угрозы при разборе завалов не зафиксированы. По словам местных служб, авиаудары по жилым районам становятся все более коварными, а оперативность и безопасность спасателей остаются приоритетом.

Чрезвычайники разбирали завалы под угрозой повторных обстрелов

На фоне этих событий украинские военные продолжают использовать новые технологии для спасения жизни. Так, на Покровском направлении Донецкой области роботизированный комплекс "ЗМИЙ логистический" эвакуировал тяжелораненого бойца 11 отдельного штурмового батальона 59 бригады всего в 20 метрах от позиций врага. Робот выдержал обстрелы и минные взрывы и успешно доставил раненого к медикам, где он проходит реабилитацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Доброполье авиаудар погибший Донецкая область роботы ГСЧС завалы
В Донецкой области местный житель "сливал" данные россиянам: как его наказали
15 октября 2025, 18:25
В Донецкой области украинские военные провели уникальную эвакуацию в 20 метрах от позиций россиян
15 октября 2025, 17:29
В Чернигове горел объект инфраструктуры после падения российского дрона
15 октября 2025, 08:41
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд
15 октября 2025, 19:56
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение
15 октября 2025, 19:15
Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным
15 октября 2025, 19:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »