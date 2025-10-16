01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 07:09

У Ніжині після удару дронів горіла багатоповерхівка: є поранені

16 жовтня 2025, 07:09
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

Увечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин на Чернігівщині ударними безпілотниками

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.

За його словами, дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, а також поцілили в іншу цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, поранено двох людей.

На місцях прильотів працюють усі екстрені служби.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок ударів пошкоджено логістичний об'єкт та житловий будинок.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти". Повідомлялося про щонайменше шість влучань. У регіоні запровадили графіки відключення електроенергії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область Ніжин дрони атака багатоповерхівка пожежа ДСНС
Російський авіаудар по Добропіллю забрав життя чоловіка – рятувальники деблокували тіло
15 жовтня 2025, 19:02
У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
15 жовтня 2025, 10:38
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Третя штурмова бригада відреагувала на нібито затримання своїх бійців на Тернопільщині
16 жовтня 2025, 07:28
Масштабна атака РФ: вибухи пролунали у кількох містах
16 жовтня 2025, 06:49
Ветеран Валерій Маркус показав кадр зі свого весілля
16 жовтня 2025, 01:50
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
16 жовтня 2025, 01:30
Ветеран Олександр Терен розповів, що не так з проєктом Холостяк
16 жовтня 2025, 00:50
Шахраї обікрали відому українську блогерку на понад 6 мільйонів
16 жовтня 2025, 00:30
В Україні падає врожай яблук: чому так сталось
15 жовтня 2025, 23:35
Відомий український ексфутболіст очолив комітет ФІФА
15 жовтня 2025, 23:14
В Україні відчутно подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах
15 жовтня 2025, 23:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »