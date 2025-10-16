У Ніжині після удару дронів горіла багатоповерхівка: є поранені
Увечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин на Чернігівщині ударними безпілотниками
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.
За його словами, дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, а також поцілили в іншу цивільну інфраструктуру.
За попередніми даними, поранено двох людей.
На місцях прильотів працюють усі екстрені служби.
Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок ударів пошкоджено логістичний об'єкт та житловий будинок.
Нагадаємо, напередодні ввечері в Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти". Повідомлялося про щонайменше шість влучань. У регіоні запровадили графіки відключення електроенергії.
Російський авіаудар по Добропіллю забрав життя чоловіка – рятувальники деблокували тілоВсі новини »
15 жовтня 2025, 19:02У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
15 жовтня 2025, 10:38
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Третя штурмова бригада відреагувала на нібито затримання своїх бійців на Тернопільщині
16 жовтня 2025, 07:28Масштабна атака РФ: вибухи пролунали у кількох містах
16 жовтня 2025, 06:49Ветеран Валерій Маркус показав кадр зі свого весілля
16 жовтня 2025, 01:50Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
16 жовтня 2025, 01:30Ветеран Олександр Терен розповів, що не так з проєктом Холостяк
16 жовтня 2025, 00:50Шахраї обікрали відому українську блогерку на понад 6 мільйонів
16 жовтня 2025, 00:30В Україні падає врожай яблук: чому так сталось
15 жовтня 2025, 23:35Відомий український ексфутболіст очолив комітет ФІФА
15 жовтня 2025, 23:14В Україні відчутно подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах
15 жовтня 2025, 23:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі блоги »