У Ніжині після удару дронів горіла багатоповерхівка: є поранені

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.

За його словами, дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, а також поцілили в іншу цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, поранено двох людей.

На місцях прильотів працюють усі екстрені служби.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок ударів пошкоджено логістичний об'єкт та житловий будинок.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти". Повідомлялося про щонайменше шість влучань. У регіоні запровадили графіки відключення електроенергії.