В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційне повідомлення Укрзалізниці.

"Увага! Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

Раніше міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що росіяни атакували потяг у Чернігівській області. У своєму дописі у Телеграмі він натякнув, що постраждали люди.