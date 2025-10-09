Росіяни атакували потяг у Чернігівській області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ завдала удару по потягу на Чернігівщині

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Халімоново… Потяг… Люди…", – написав він у Телеграмі.

Нагадаємо, Халимонове – це село в Україні, у Бахмацькій міській громаді Ніжинського району Чернігівської області. Розташоване в східній частині району.

Як повідомлялось, 8 жовтня російські війська знову атакували енергетичний об'єкт в Ніжинському районі Чернігівської області. Майже 5 тисяч абонентів залишились без електропостачання.