На Чернігівщині росіяни влучили по складу із зерном
Вранці 7 жовтня російські окупанти завдали удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області
Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сельвестров, передає RegioNews.
За його словами, влучання припало на одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігалося зерно.
Кілька ударних дронів "Шахед" спричинили пожежу на території об'єкта.
Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські військові атакували ударними безпілотниками Харків. Через ворожу атаку виникли руйнування та пожежа на територіі цивільного підприємства в Немишлянському районі міста.
Окрім того, вранці російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Сумах. Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури.