На Чернігівщині росіяни влучили по складу із зерном

Фото: Facebook/Олександр Сельвестров

Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сельвестров, передає RegioNews.

За його словами, влучання припало на одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігалося зерно.

Кілька ударних дронів "Шахед" спричинили пожежу на території об'єкта.

Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські військові атакували ударними безпілотниками Харків. Через ворожу атаку виникли руйнування та пожежа на територіі цивільного підприємства в Немишлянському районі міста.

Окрім того, вранці російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Сумах. Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури.