Фото: Національна поліція України

Чернігів сьогодні зазнав удару безпілотників, наслідки атаки фіксують правоохоронці та рятувальні служби

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

6 жовтня Чернігів зазнав атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу пошкоджені кілька житлових будинків у різних районах міста. Наразі інформації про постраждалих людей не надходило.

Руйнування після атаки безпілотників

Під час інциденту сталася пожежа, у якій постраждав домашній кіт. Тварину оперативно доправили до ветеринарної клініки для надання допомоги. Місцеві рятувальні служби та поліція продовжують фіксувати наслідки атаки.

Поліція фіксує наслідки

Правоохоронці збирають докази можливих воєнних злочинів, скоєних окупаційними силами. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Рятувальники ліквідовують пожежу та допомагають тваринам

Раніше повідомлялося, Дніпропетровщина знову опинилася під масованими обстрілами. За день по області було завдано понад три десятки ударів, а пошкодження торкнулися приватних будинків і ліній електропередач