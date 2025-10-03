На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Троє дітей та 42-річна жінка постраждали від отруєння чадним газом у селі Комарівка Ніжинського району Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, трагедія сталася через порушення правил експлуатації печі.

Рятувальники евакуювали потерпілих у безпечне місце та передали медикам. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Як відомо, чадний газ не має запаху, смаку чи кольору, але навіть у невеликій концентрації він смертельно небезпечний. Рятувальники закликають регулярно перевіряти опалювальне обладнання та системи вентиляції.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня в місті Надвірна спалахнула пожежа в двоповерховому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб – громадян 79 та 58 років.