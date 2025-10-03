18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
03 жовтня 2025, 16:26

На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом

03 жовтня 2025, 16:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Троє дітей та 42-річна жінка постраждали від отруєння чадним газом у селі Комарівка Ніжинського району Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, трагедія сталася через порушення правил експлуатації печі.

Рятувальники евакуювали потерпілих у безпечне місце та передали медикам. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Як відомо, чадний газ не має запаху, смаку чи кольору, але навіть у невеликій концентрації він смертельно небезпечний. Рятувальники закликають регулярно перевіряти опалювальне обладнання та системи вентиляції.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня в місті Надвірна спалахнула пожежа в двоповерховому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб – громадян 79 та 58 років.

03 жовтня 2025
