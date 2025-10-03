12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 12:01

Графіки відключень світла на Чернігівщині: Укренерго повідомило про критичну ситуацію

03 жовтня 2025, 12:01
Читайте также на русском языке
Фото: ТСН
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині досі діють графіки погодинних відключень через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок ворожих атак. Ситуація залишається складною, однак енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення та скасуванням обмежень

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найгірша ситуація - у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження енергооб’єктів є найсуттєвішими", - йдеться в офіційній заяві.

Чернігівобленерго вимушено запровадило графіки погодинних відключень, однак в Укренерго підкреслюють: роботи з відновлення тривають, і енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

За даними компанії, станом на ранок 3 жовтня рівень споживання не знизився. Основні причини - похмура дощова погода, що знижує ефективність побутових сонячних електростанцій, та похолодання, яке змусило українців масово вмикати обігрівачі.

Зокрема, максимум споживання 2 жовтня був зафіксований увечері і перевищив показник попереднього дня на 2,4%.

Укренерго закликає громадян ощадливо користуватись електроенергією, особливо у пікові години - з 10:00 до 22:00. Також просять уникати одночасного вмикання кількох потужних приладів.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив окремих посадових осіб у маніпуляціях під час підготовки об’єктів критичної інфраструктури до можливих обстрілів. За його словами, жоден саркофаг третього рівня захисту так і не був завершений.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Чернігів Укрэнерго світло
На Полтавщині внаслідок удару РФ зупинено видобуток газу: деталі від ДТЕК
03 жовтня 2025, 11:11
В Укренерго не підготувались до обстрілів: нардеп заявив про маніпуляції з будівництвом захисних саркофагів
03 жовтня 2025, 09:50
Росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами: пошкоджені енергообʼєкти
03 жовтня 2025, 09:22
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
5G в Україні поки не буде: у Мінцифри назвали дату повноцінного запуску
03 жовтня 2025, 13:47
Вперше при Трампі: США розширять розвідувальну підтримку України для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, - ЗМІ
03 жовтня 2025, 13:34
Чи може Україна стати "новим Китаєм" по виробництву дронів для НАТО
03 жовтня 2025, 13:26
Укрпошта продає вінтажні револьвери та пістолети Нагана і ТТ: кожна річ демілітаризована і з паспортом
03 жовтня 2025, 13:20
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
03 жовтня 2025, 13:13
Ветерани з Харківщини та інших регіонів можуть отримати мільйон на бізнес
03 жовтня 2025, 12:55
На Хмельниччині вночі зіткнулися два авто: постраждали чотири людини
03 жовтня 2025, 12:53
На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів
03 жовтня 2025, 12:35
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 12:30
Скандал з Укрзалізницею: російські склянки в поїздах потрапили на міжнародні рейси
03 жовтня 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »