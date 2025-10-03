Графіки відключень світла на Чернігівщині: Укренерго повідомило про критичну ситуацію

Фото: ТСН

На Чернігівщині досі діють графіки погодинних відключень через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок ворожих атак. Ситуація залишається складною, однак енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення та скасуванням обмежень

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найгірша ситуація - у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження енергооб’єктів є найсуттєвішими", - йдеться в офіційній заяві.

Чернігівобленерго вимушено запровадило графіки погодинних відключень, однак в Укренерго підкреслюють: роботи з відновлення тривають, і енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

За даними компанії, станом на ранок 3 жовтня рівень споживання не знизився. Основні причини - похмура дощова погода, що знижує ефективність побутових сонячних електростанцій, та похолодання, яке змусило українців масово вмикати обігрівачі.

Зокрема, максимум споживання 2 жовтня був зафіксований увечері і перевищив показник попереднього дня на 2,4%.

Укренерго закликає громадян ощадливо користуватись електроенергією, особливо у пікові години - з 10:00 до 22:00. Також просять уникати одночасного вмикання кількох потужних приладів.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив окремих посадових осіб у маніпуляціях під час підготовки об’єктів критичної інфраструктури до можливих обстрілів. За його словами, жоден саркофаг третього рівня захисту так і не був завершений.