Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська завдали ракетного удару по одному з сіл Корюківського району Чернігівщини

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Попередньо, йдеться про застосування комплексу "Іскандер". Внаслідок обстрілу знищений автомобіль місцевого сільгосппідприємства, ще один транспортний засіб пошкоджений. Загинув 46-річний чоловік.

Крім того, в іншому населеному пункті області удар безпілотника зруйнував житловий будинок і пошкодив цивільний автомобіль.

Ворожого обстрілу знову зазнали й енергетичні об’єкти Ніжинського району.

Загалом минулої доби російська армія 40 разів обстріляла територію Чернігівської області. Під удари потрапили 16 населених пунктів.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура. Поранення дістали шестеро людей.