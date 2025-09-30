Росія обстріляла Чернігівщину: без світла понад 26 тисяч людей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні зранку, 30 вересня, російська армія здійснила удар по місту Бобровиця Чернігівської області, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Чернігівобленерго".

Зазначається, що без електропостачання залишилися понад 26 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт, проте їх виконання буде здійснюватися з урахуванням безпекової ситуації

Компанія нагадала про необхідність дотримання інформаційної тиші та порадила під час тривоги уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури.

Також "Укрзалізниця" повідомила про зміни руху потягів на Чернігівщині: низка рейсів з Києва до Ніжина була скасована або курсує зі значними затримками.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула ціла родина.