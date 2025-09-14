19:14  14 сентября
В Украину идут дожди и похолодание
Россияне атаковали автобус в Запорожской области
В Киевской области сдетонировали снаряды, сотни людей эвакуированы
14 сентября 2025, 16:42

На Черниговщине в центре города посреди дня упали обломки "Шахеда"

14 сентября 2025, 16:42
иллюстративное фото: из открытых источников
В центре Нежина посреди дня упали обломки сбитого беспилотника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Нежина Александра Кодолу в Facebook.

Нежинский район под атакой БПЛА. Обломки сбитого шахеда упали в центре города", – говорится в сообщении.

Отметим, что воздушную тревогу в Нежинском районе Черниговской области объявили в 08:28. Тревога в Черниговской области продолжается уже около шести часов.

Напомним, в начале сентября российская ракета попала по предприятию в Чернигове. Тогда власти призвали всех жителей города находиться в укрытиях.

Черниговская область Нежин обломки беспилотника шахед
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
