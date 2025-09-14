На Черниговщине в центре города посреди дня упали обломки "Шахеда"
В центре Нежина посреди дня упали обломки сбитого беспилотника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Нежина Александра Кодолу в Facebook.
Нежинский район под атакой БПЛА. Обломки сбитого шахеда упали в центре города", – говорится в сообщении.
Отметим, что воздушную тревогу в Нежинском районе Черниговской области объявили в 08:28. Тревога в Черниговской области продолжается уже около шести часов.
Напомним, в начале сентября российская ракета попала по предприятию в Чернигове. Тогда власти призвали всех жителей города находиться в укрытиях.
