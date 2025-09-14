На Чернігівщині у центрі міста посеред дня впали уламки "Шахеда"
У центрі Ніжина посеред дня впали уламки збитого безпілотника
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міського голову Ніжина Олександра Кодолу в Facebook.
"Ніжинський район під атакою БПЛА. Уламки збитого шахеда впали в центрі міста", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області оголосили о 08:28. Тривога у Чернігівській області триває вже майже шість годин.
Нагадаємо, на початку вересня російська ракета влучила по підприємству в Чернігові. Тоді влада закликала всіх мешканців міста перебувати в укриттях.
