Российские атаки на Черниговщине: одна женщина погибла, еще одна ранена
В субботу, 6 сентября, россияне атаковали беспилотниками Семеновку и Городню на Черниговщине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате удара в Семеновке погибла 70-летняя женщина, в Городне ранения получила 46-летняя местная жительница.
Полиция задокументировала последствия обстрелов и открыла уголовные производства по статье о военных преступлениях.
Напомним, только за 5 дней сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.
