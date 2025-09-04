Россияне ударили ракетой по Чернигову
В Чернигове ракета попала по местному предприятию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.
Известно, что в 14:58 в Чернигове были зафиксированы взрывы. Власти призвали всех жителей города находиться в укрытиях.
"Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города. Информация по травмированным уточняется", – говорится в сообщении.
Напомним, 3 сентября в Черниговской области из-за ночной атаки без света остались более 30 тысяч абонентов. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, на месте работают все необходимые службы.
