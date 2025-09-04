22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 23:44

В ООН отреагировали на российский удар по гуманитарной миссии возле Чернигова

04 сентября 2025, 23:44
Читайте також українською мовою
фото: гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале (ukraine.un.org)
Читайте також
українською мовою

В Организации Объединенных Наций (ООН) в шоке российский удар по гуманитарной миссии по разминированию на Черниговщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление гуманитарного координатора в Украине Матиаса Шмале.

"Я шокирован трагической новостью о том, что двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев погибли, и еще восемь были ранены во время выполнения своих обязанностей в результате сегодняшнего удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области", – отметил он.

Ранее мы сообщали о том, что россияне ударили ракетой по Чернигову. Россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, выполнявшим работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов. В результате атаки погибли два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область Черниговщина Чернигов ООН РФ атака
На Черниговщине из-за ночной атаки без света осталось более 30 тысяч абонентов
03 сентября 2025, 08:17
Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки на Украину
03 сентября 2025, 07:16
Великобритания готовит новые санкции против РФ
03 сентября 2025, 01:55
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Луганске горит важная российская нефтебаза
04 сентября 2025, 23:29
Настоящие элиты, на которых держится любое государство, это люди, умеющие говорить "нет"
04 сентября 2025, 23:09
В общинах Харьковщины дети получают образование в подземных школах
04 сентября 2025, 22:52
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
04 сентября 2025, 22:10
В Киевской области полиция ищет молодую компанию, которая издевалась над животным
04 сентября 2025, 21:59
В Португалии трагически погиб украинец
04 сентября 2025, 21:52
Теракт на Печерске: киевлянин получил приговор
04 сентября 2025, 21:36
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
04 сентября 2025, 21:35
Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"
04 сентября 2025, 21:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »