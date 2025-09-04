В ООН отреагировали на российский удар по гуманитарной миссии возле Чернигова
В Организации Объединенных Наций (ООН) в шоке российский удар по гуманитарной миссии по разминированию на Черниговщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление гуманитарного координатора в Украине Матиаса Шмале.
"Я шокирован трагической новостью о том, что двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев погибли, и еще восемь были ранены во время выполнения своих обязанностей в результате сегодняшнего удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области", – отметил он.
Ранее мы сообщали о том, что россияне ударили ракетой по Чернигову. Россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, выполнявшим работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов. В результате атаки погибли два человека.
