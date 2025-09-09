19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 21:59

На Чернігівщині лікарку підозрюють у смерті 11-річної дитини

09 вересня 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В одній із лікарень Чернігівської оласті через рідкісну хворобу померла 11-річна дівчинка. У трагедії звинувачують її лікарку

Як передає RegioNews, про це розповіли в Чернігівській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у лютому 2025 року дитину доставили до лікарні машиною екстреної медичної допомоги. У медичному закладі дівчинку оглянула 34-річна лікарка-інфекціоністка, яка того дня була черговою.

Зазначається, що вона неналежним чином оглянула неповнолітню пацієнтку, внаслідок чого не виявила у неї симптоми тяжкого захворювання та не призначила необхідне лікування.

"Після проведеного огляду потерпілої, лікарка упродовж доби не оглядала дитину, у зв’язку з чим своєчасно не встановила суттєве погіршення стану її здоров’я, що призвело до смерті", – йдеться у повідомленні.

За вчинене медпрацівниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Чернігівщині посадовець лікарні організував схему ухилення чоловіків від військової служби. Під час обшуків в квартирі та автомобілі фігуранта поліцейські виявили та вилучили понад 250 тисяч гривень.

Чернігівська область лікарня Лікар дитина смерть
