На Черниговщине чиновник больницы организовал схему уклонения от службы
Правоохранители разоблачили коррупционную схему уклонения от военной службы, организованную заведующим отделением одного из медучреждений Черниговщины
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Врач-психиатр требовал взятки от военнослужащих за составление и выдачу выводов о непригодности к военной службе. Правоохранители задокументировали факт получения чиновником больницы очередной взятки.
Во время обысков в квартире и автомобиле фигуранта полицейские обнаружили и изъяли более 250 тысяч гривен.
Чиновнику объявили подозрение. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование, полицейские проверяют фигуранта на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.
Напомним, ранее во Львове задержали главу ВЛК и его сообщника, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.