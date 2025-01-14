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14 января 2025, 06:39

На Черниговщине чиновник больницы организовал схему уклонения от службы

14 января 2025, 06:39
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фото: полиция
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Правоохранители разоблачили коррупционную схему уклонения от военной службы, организованную заведующим отделением одного из медучреждений Черниговщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Врач-психиатр требовал взятки от военнослужащих за составление и выдачу выводов о непригодности к военной службе. Правоохранители задокументировали факт получения чиновником больницы очередной взятки.

Во время обысков в квартире и автомобиле фигуранта полицейские обнаружили и изъяли более 250 тысяч гривен.

Чиновнику объявили подозрение. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, полицейские проверяют фигуранта на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Напомним, ранее во Львове задержали главу ВЛК и его сообщника, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.

Черниговская область Врач взятка уклонение от мобилизации военная служба
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