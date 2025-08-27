Фото: полиция

В Нежинском районе Черниговщины саперы полиции обезвредили боевую часть ударного беспилотника россиян, который сбили Силы обороны Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Боеприпас обнаружили на открытой местности недалеко от населенного пункта. Заряд не сдетонировал, поэтому взрывотехники безопасно изъяли его и перевезли для дальнейшего уничтожения.

Полиция призывает осторожничать при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов. Нельзя их трогать или передвигать – о находке следует немедленно сообщить на 102, военные, ГСЧС или местные власти.

Напомним, ранее в лесном массиве Полтавской области взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты. Боеприпас изъяли и передали пиротехникам ГСЧС для уничтожения.