На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника
В Нежинском районе Черниговщины саперы полиции обезвредили боевую часть ударного беспилотника россиян, который сбили Силы обороны Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Боеприпас обнаружили на открытой местности недалеко от населенного пункта. Заряд не сдетонировал, поэтому взрывотехники безопасно изъяли его и перевезли для дальнейшего уничтожения.
Полиция призывает осторожничать при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов. Нельзя их трогать или передвигать – о находке следует немедленно сообщить на 102, военные, ГСЧС или местные власти.
Напомним, ранее в лесном массиве Полтавской области взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты. Боеприпас изъяли и передали пиротехникам ГСЧС для уничтожения.