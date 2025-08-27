07:59  27 серпня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника

У Ніжинському районі Чернігівщини сапери поліції знешкодили бойову частину ударного безпілотника росіян, який збили Сили оборони України

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Боєприпас виявили на відкритій місцевості неподалік населеного пункту. Заряд не здетонував, тож вибухотехніки безпечно вилучили його та перевезли для подальшого знищення.

Поліція закликає бути обережними при виявленні боєприпасів чи підозрілих предметів. Не можна їх чіпати чи пересувати – про знахідку слід негайно повідомити на 102, військовим, ДСНС або місцевій владі.

Нагадаємо, раніше у лісовому масиві Полтавської області вибухотехніки виявили бойову частину російської ракети. Боєприпас вилучили та передали піротехнікам ДСНС для знищення.

