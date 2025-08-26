07:42  26 серпня
26 серпня 2025, 11:08

На Чернігівщині під час пожежі загинув 17-річний хлопець

26 серпня 2025, 11:08
Фото: ДСНС
У ніч на 25 серпня в селі Вертіївка Ніжинського району сталася пожежа в приватному будинку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло близько першої ночі. На місце виїхали рятувальники та слідчі. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили 17-річного хлопця без ознак життя.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки). Обставини та остаточну причину займання встановлюють фахівці.

До гасіння пожежі залучались п’ятеро вогнеборців, спецтехніка з Ніжина та місцева пожежна команда.

Нагадаємо, 23 серпня у селі Волосів на Житомирщині сталася пожежа в приватному будинку: із горища винесли 7-річного хлопчика з опіками, але врятувати його життя не вдалося.

Чернігівська область пожежа рятувальники загиблий підліток поліція
