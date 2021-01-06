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06 января 2021, 16:47 2

Мэр Черновцов не считает, что узурпировал всю власть в городе

06 января 2021, 16:47 2
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Чиновник отметил, что это не означает, что эти люди будут работать постоянно
Чиновник отметил, что это не означает, что эти люди будут работать постоянно
Фото из открытых источников
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Городской председатель Черновцов Роман Кличук не считает, что он узурпировал власть в городе, назначив четырех заместителей и секретаря горсовета и состав исполкома, которые являются представителями его политической команды.

Об этом мэр Черновцов Роман Кличук рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

"Это не является узурпацией. Мы шли во власть как менеджеры и на самом деле мы в "Единственной альтернативе" собрали лучших менеджеров. Поэтому я благодарю за доверие всем фракциям – да, я получил доверие от них на то, что я хочу воплотить свои изменения, они дали мне это право. Это же не команда депутатов или комиссий. Это - просто исполнители", - пояснил он.

Кличук добавил, что каждый директор или каждый управленец подбирает тех людей, с которыми комфортно, а не по партийным квотам.

"До этого времени это были партийные квоты, кого-то навязывали... Ну я не понимаю, как может руководитель работать с навязанными людьми, а не с теми, с которыми удобно. Я взял на себя ответственность провести изменения, и, конечно, мне комфортнее с теми, кого я знаю", - добавил мэр Черновцов.

Чиновник отметил, что это не означает, что эти люди будут работать постоянно: "Все равно мы все вместе будем мониторить – что они делают, как они делают. Если они будут не на своем месте – будем менять".

В то же время он не назвал сотрудничество с другими имеющимися фракциями коалицией.

"Ну, коалиция в Верховной Раде, здесь – просто большинство", - резюмировал мэр Черновцов.

Напомним, 23 декабря Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.

Украина Чернигов мэр оппозиция Кличук Роман
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