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06 января 2021, 12:03 1055

Степанов заявил, что Минздрав против отмены локдауна

06 января 2021, 12:03 1055
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По его словам, бизнес готов к карантину
По его словам, бизнес готов к карантину
Фото: Минздрав
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українською мовою

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство против переноса карантина. Также Минздрав против его отмены.

Об этом он заявил во время брифинга, пишет RegioNews.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.

"После новогодних праздников у нас будет рост количества случаев коронавируса... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.

Напомним, ранее стало известно, что бытовую химию и печатную прессу будут продавать во время локдауна.

Также сообщалось, что во время январского локдауна все поезда будут курсировать по расписанию.

коронавирус Украина карантин Минздрав локдаун
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