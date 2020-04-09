В Киеве коронавирус обнаружили у наместника Свято-Троицкого Ионинского монастыря

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, который расположен в ботаническом саду Киева, епископ УПЦ МП Иона заболел COVID-19 и находится под наблюдением врачей

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, который расположен в ботаническом саду Киева, епископ УПЦ МП Иона заболел COVID-19 и находится под наблюдением врачей

Об этом сам Иона Черепанов сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Друзья, вот и меня коснулось мировая пошесть. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал Иона Черепанов.

"Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, ведь ботсад закрыт на карантин...

Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме – по телефону, смс и тому подобное", - рассказал священник.

Где именно подхватил коронавирус, наместник не знает.

Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в... Опубликовано Ионою Черепановым Среда, 8 апреля 2020 г.

Напомним, после того, как положительный результат на коронавирус получил настоятель Киево-Печерской Лавры Павел, там обнаружили еще 30 случаев инфицирования.

Также трое священников УПЦ МП заболели COVID-19 на Буковине.

Болеет на коронавирус также и монах на Ровенщине.

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