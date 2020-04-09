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09 апреля 2020, 11:23 4

COVID-19 в Херсонской области: заболели медработник и мать с 12-летним сыном

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09 апреля 2020, 11:23 4
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По состоянию на 9 апреля коронавирусом заболело 18 человек в Херсонской области
Фото: unsplash
По состоянию на 9 апреля коронавирусом заболело 18 человек в Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на губернатора Херсонской области Юрия Гусева.

За последние сутки выявлено 3 новых случая инфицирования. Это женщина 59 лет, медицинский работник с Олешковского района, которая контактировала с ранее установленными больным COVID-19.

Сегодня она госпитализирована в областную инфекционную больницу. Состояние - средней тяжести. Подключения к аппарату ИВЛ не требуется.

Женщина 49 лет и ее 12-летний сын из Голопристанского района, которые также контактировали с ранее выявленным больным COVID-19. Сейчас все они находятся на самоизоляции.

Стоит отметить, что на заседании исполкома горсовета Херсона, которое состоялось в среду, 8 апреля, было принято решение о дезинфекции подъездов в г. Херсон..

Так, в департаменте ЖКХ заявили, что 454 тыс. грн, которые предназначены для разработки технической документации, будут направлены на организацию и оплату дезинфекции в подъездах многоквартирных домов. Стоимость дезинфекции одного подъезда составляет около 300 грн, поэтому средств на все подъезды не хватит: только в Днепровском районе их насчитывается 1164. Поэтому было предложено начать с первого-второго этажа.

К условиям карантина в Херсонской области приспосабливаются и рынки. Чтобы удержаться на плаву, продавцы создали онлайн-рынки в соцсетях. Об этом говорится в сюжете телеканала ВТВ плюс.

Продавцы принимают заказ на мясо, молокопродукты, рыбу, молочку, овощи, фрукты, а затем доставляют товар в микрорайоны.

Однако специалисты утверждают, что непроверенные продукты несут угрозу, поэтому советуют продавцам придерживаться всех нор, а покупателям быть внимательными.


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