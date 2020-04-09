Львовская область: выявлены еще два летальных случая от COVID-19

Умер мужчина 50-ти лет и 68-летняя женщина. В области три смерти от коронавируса

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Умер мужчина 50-ти лет и 68-летняя женщина. В области три смерти от коронавируса

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