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Ирина Федоляк
Журналист
09 апреля 2020, 10:55 5

Львовская область: выявлены еще два летальных случая от COVID-19

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09 апреля 2020, 10:55 5
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Умер мужчина 50-ти лет и 68-летняя женщина. В области три смерти от коронавируса
Фото из открытых источников
Умер мужчина 50-ти лет и 68-летняя женщина. В области три смерти от коронавируса

Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает RegioNews.

Во Львовской области умер второй пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию – 50-летний мужчина.

Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили ночью 7 апреля.

Мужчину доставили в больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.

Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь, мужчина скончался.

Про еще один летальный случай от коронавирусной инфекции сообщили утром 9 апреля.

68-летняя женщина скончалась сегодня ночью. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология.

Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

5 апреля во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.

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