Львовская область: выявлены еще два летальных случая от COVID-19
Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает RegioNews.
Во Львовской области умер второй пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию – 50-летний мужчина.
Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили ночью 7 апреля.
Мужчину доставили в больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.
Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь, мужчина скончался.
Про еще один летальный случай от коронавирусной инфекции сообщили утром 9 апреля.
68-летняя женщина скончалась сегодня ночью. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология.
Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
5 апреля во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.
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