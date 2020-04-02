В "ДНР” коронавирусом заразился ребенок

В оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке Донецкой области COVID-19 инфицировался ребенок

В оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке Донецкой области COVID-19 инфицировался ребенок

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию из СМИ, подконтрольных оккупантам.

Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусом 3-летнего ребенка.

Его мать госпитализировали в инфекционное отделение одной из Макеевских больниц 29 марта. У женщины лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию.

Известно, что 19 марта женщина вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела.

29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства охраны здоровья'я "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”.

За минувшие сутки по информации фейкового Министерства охраны здоровья'я "ДНР” 12 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19, 15 медики взяли под наблюдение, три человека смаоизолировались.

Как писали RegioNews ранее, на временно оккупированной пророссийскими военными и местными боевиками территории Донецкой области у 131 человека взяли тестовые пробы на наличие коронавирус в организме.