В "ДНР” коронавирусом заразился ребенок
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию из СМИ, подконтрольных оккупантам.
Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусом 3-летнего ребенка.
Его мать госпитализировали в инфекционное отделение одной из Макеевских больниц 29 марта. У женщины лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию.
Известно, что 19 марта женщина вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела.
29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства охраны здоровья'я "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”.
За минувшие сутки по информации фейкового Министерства охраны здоровья'я "ДНР” 12 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19, 15 медики взяли под наблюдение, три человека смаоизолировались.
Как писали RegioNews ранее, на временно оккупированной пророссийскими военными и местными боевиками территории Донецкой области у 131 человека взяли тестовые пробы на наличие коронавирус в организме.
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