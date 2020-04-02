Привезла из Киева: что известно о COVID-положительных в Сумской области
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Сумского областного лабораторного центра.
5 больных выявили в Королевецком районе. Еще двое зараженных коронавирусом живут в Шостке.
Глава Шостки Николай Нога на Facebook-странице сообщил о том, что одна из зараженных - 29-летняя девушка. которая привезла опасную инфекцию из Киева. Другая 58-летняя горожанка заразилась во время поездки в Москву.
В целом на это время известно о 9 инфицированных в Конотопском районе ( из них два пациента не преодолели болезнь и умерли), 8 больных в Кролевецком районе, 5 инфицированных в городе Ахтырка, 3 COVID-положительных в Сумах и двух зараженных в Шосткинском районе.
Напомним, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, 1 апреля в Сумской области подтвердились два новых случая инфицирования местных жителей COVID-19. Оба пациента находятся в инфекционном отделении Кролевецкой ЦРБ.
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